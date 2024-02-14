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Сизых Василий Иванович

Место рождения

д.Заваль Куйтунский р-н,Иркутская обл.,

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Сизых Иван

Мать: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизых Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Сизых (Ерофеева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизых Николай

Мать ребёнка: Сизых (Ерофеева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизых Виктор

Мать ребёнка: Сизых (Ерофеева) Евдокия

Военная награда
Неизвестно
Сизых Василий Иванович лейтенант В архив Дата рождения __.__.1914 Место рождения Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Куйтун Место призыва Куйтунский РВК, Иркутская обл., Куйтунский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 1178 сп 350 сд 27 ск 13 А 1 УкрФ ( 1178 сп, 350 сд, 27 ск, 13 А, 1 УкрФ ) Дата поступления на службу 18.03.1942 Кто наградил 350 сд ( 1178 сп, 350 сд, 27 ск, 13 А, 1 УкрФ ) Наименование награды Орден Красной Звезды Даты подвига 16.04.1945-09.05.1945 Номер фонда ист. информации 33
Сизых Василий Иванович мл. лейтенант В архив Дата рождения __.__.1914 Место рождения Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Куйтун Место призыва Куйтунский РВК, Иркутская обл., Куйтунский р-н Посмотреть н... Показать все
Смерть
Неизвестно

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