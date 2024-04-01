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Чукреев Федор Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чукреев Леонтий Иванов

Мать: Чукреева Ирина Анисимова

Рождение ребёнка
13.09.1871

Сын: Чукреев Корнилий Федоров

Мать ребёнка: Чукреева Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
17.12.1874

Сын: Чукреев Даниил Федоров

Мать ребёнка: Чукреева Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
12.04.1876

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Чукреева Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
15.08.1877

Дочь: Иулиания Федорова

Мать ребёнка: Чукреева Дарья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чукреева Дарья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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