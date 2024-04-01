Чукреев Федор Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чукреев Леонтий Иванов
Мать: Чукреева Ирина Анисимова
Рождение ребёнка
13.09.1871
Мать ребёнка: Чукреева Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
17.12.1874
Мать ребёнка: Чукреева Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
12.04.1876
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Чукреева Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
15.08.1877
Дочь: Иулиания Федорова
Мать ребёнка: Чукреева Дарья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чукреева Дарья Яковлева
Смерть
Неизвестно