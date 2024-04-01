Чукреев Леонтий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукреев Леонтий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чукреев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1851

Сын: Чукреев Михаил Леонтьев

Мать ребёнка: Чукреева Ирина Анисимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукреев Федор Леонтьев

Мать ребёнка: Чукреева Ирина Анисимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукреев Илья Солдат Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Леонтьев

Мать ребёнка: Чукреева Ирина Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чукреева Ирина Анисимова

Смерть
Неизвестно
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