Чукреева (Трушникова?) Дарья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трушников Яков Григорьев
Рождение ребёнка
13.09.1871
Отец ребёнка: Чукреев Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
17.12.1874
Отец ребёнка: Чукреев Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
12.04.1876
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Чукреев Федор Леонтьев
Рождение ребёнка
15.08.1877
Дочь: Иулиания Федорова
Отец ребёнка: Чукреев Федор Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно