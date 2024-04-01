Чукреева (Трушникова?) Дарья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукреева (Трушникова?) Дарья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трушников Яков Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1871

Сын: Чукреев Корнилий Федоров

Отец ребёнка: Чукреев Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
17.12.1874

Сын: Чукреев Даниил Федоров

Отец ребёнка: Чукреев Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
12.04.1876

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Чукреев Федор Леонтьев

Рождение ребёнка
15.08.1877

Дочь: Иулиания Федорова

Отец ребёнка: Чукреев Федор Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чукреев Федор Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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