Бубнов Ардалион Иванович Между 1837 и 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бубнов Ардалион Иванович

Место рождения

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1837 и 1838

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Отец

Между 1807 и 1808 г.р.

Мать

Между 1809 и 1810 г.р.

Дети

Между 1869 и 1871 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1838

Отец: Бубнов Иван Николаевич

Мать: Бубнова Пелагея Ивановна

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
В ревизской сказке от 26 февраля 1858 года указан возраст 20 лет, на этот момент еще не женат
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1871

Сын: Бубнов Алексей Ардалионович

Мать ребёнка: не указана

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
В исповедной ведомости от 1916 года указан возраст 46 лет
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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Смерть
После 1906
Вероятно, умер после 1906 года, поскольку указан в списках избирателей

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