Бубнов Ардалион Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1837 и 1838
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1837 и 1838
Отец: Бубнов Иван Николаевич
Мать: Бубнова Пелагея Ивановна
В ревизской сказке от 26 февраля 1858 года указан возраст 20 лет, на этот момент еще не женат
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1871
Сын: Бубнов Алексей Ардалионович
Мать ребёнка: не указана
В исповедной ведомости от 1916 года указан возраст 46 лет
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Смерть
После 1906
Вероятно, умер после 1906 года, поскольку указан в списках избирателей