Бубнов Семен Ардалионович Между 1870 и 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Бубнов Семен Ардалионович

Автор
ИБ
Бубнова И.

мужской, родился Между 1870 и 1871, Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

умер Неизвестно

Отец
Бубнов Ардалион ИвановичМежду 1837 и 1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1871

Отец: Бубнов Ардалион Иванович

Мать: не указана

Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

В исповедной ведомости 1917 года возраст 45 лет В листке о ранении от 22.12.1914 года указан возраст 43 года

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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