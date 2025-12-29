Бубнов Семен Ардалионович
мужской, родился Между 1870 и 1871, Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
умер Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1870 и 1871
Отец: Бубнов Ардалион Иванович
Мать: не указана
Шабаново, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1913 и 1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
В исповедной ведомости 1917 года возраст 45 лет В листке о ранении от 22.12.1914 года указан возраст 43 года