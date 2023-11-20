Новоселова (Цвелёва) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Цвелёва) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1953

Отец: Цвелёв Пётр Степанович

Мать: Цвелёва Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
28.09.1974

Дочь: Шамнэ Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Новоселов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1978

Сын: Новоселов Виталий Викторович

Отец ребёнка: Новоселов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1989

Сын: Новоселов Александр Викторович

Отец ребёнка: Новоселов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Виктор Иванович

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