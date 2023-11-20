Новоселова (Цвелёва) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1953
Рождение ребёнка
28.09.1974
Дочь: Шамнэ Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Новоселов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1978
Сын: Новоселов Виталий Викторович
Отец ребёнка: Новоселов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1989
Сын: Новоселов Александр Викторович
Отец ребёнка: Новоселов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно