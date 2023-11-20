Шамнэ (Новоселова) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1974
Рождение ребёнка
14.02.1997
Дочь: Шамнэ Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Шамнэ Сергей Викторович
Рождение ребёнка
28.03.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамнэ Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно