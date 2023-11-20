Шамнэ (Новоселова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамнэ (Новоселова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1974

Отец: Новоселов Виктор Иванович

Мать: Новоселова Галина Петровна

Рождение ребёнка
14.02.1997

Дочь: Шамнэ Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Шамнэ Сергей Викторович

Рождение ребёнка
28.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамнэ Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамнэ Сергей Викторович

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