Новоселов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1989

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1989

Отец: Новоселов Виктор Иванович

Мать: Новоселова Галина Петровна

Рождение ребёнка
28.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новоселова Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
30.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новоселова Екатерина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Екатерина Викторовна

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