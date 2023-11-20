Новоселов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1989
Рождение ребёнка
28.08.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новоселова Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
30.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новоселова Екатерина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно