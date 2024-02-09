Михалев Савелий Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалев Савелий Михеевич

Место рождения

Камаринка, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

1913

Дата смерти

04.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Камаринка, Копыревщинская волость, Духовщинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Лина Савельевна

Мать ребёнка: Михалева Анастасия Семеновна

Смерть
04.04.1942
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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