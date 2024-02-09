Михалев Савелий Михеевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти04.04.1942
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Лина Савельевна
Мать ребёнка: Михалева Анастасия Семеновна
Смерть
04.04.1942
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область