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Кривенкова (Чекалова) Акулина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.06.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1845

Отец: Чекаловъ Михаилъ

Мать: Чекалова Агафья (незак.)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1866

Муж: Кривенковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1868

Сын: Кривенковъ Павелъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1873

Сын: Кривенковъ Василий

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1875

Сын: Кривенковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1880

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Кривенковъ Василий

Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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