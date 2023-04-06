Кривенкова (Чекалова) Акулина
Место рождения
Дата рождения09.06.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1845
Отец: Чекаловъ Михаилъ
Мать: Чекалова Агафья (незак.)
Бракосочетание
23.01.1866
Муж: Кривенковъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.12.1868
Сын: Кривенковъ Павелъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1873
Сын: Кривенковъ Василий
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.04.1875
Сын: Кривенковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.01.1880
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.12.1883
Сын: Кривенковъ Василий
Отец ребёнка: Кривенковъ Иванъ