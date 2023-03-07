Чекалова (Перехватова) Агафья (незак.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалова (Перехватова) Агафья (незак.)

Чекалова (Перехватова) Агафья (незак.)

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Дата смерти

05.10.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Андрей

Мать: Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Чекаловъ Григорій

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1832

Муж: Чекаловъ Михаилъ

Рождение ребёнка
16.10.1834

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1837

Сын: Чекаловъ Яковъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1839

Сын: Чекаловъ Максимъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1841

Дочь: Любимова Ѳеодосія

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1843

Дочь: Макарова Пелагея

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1845

Дочь: Кривенкова Акулина

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1847

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1848

Сын: Чекаловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1850

Сын: Чекаловъ Лавръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1853

Дочь: Чекалова Александра

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.10.1865
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close