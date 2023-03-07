Чекалова (Перехватова) Агафья (незак.)
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти05.10.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1832
Сын: Чекаловъ Григорій
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Бракосочетание
1832
Муж: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
16.10.1834
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
05.10.1837
Сын: Чекаловъ Яковъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.08.1839
Сын: Чекаловъ Максимъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.06.1841
Дочь: Любимова Ѳеодосія
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.04.1843
Дочь: Макарова Пелагея
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.06.1845
Дочь: Кривенкова Акулина
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
21.03.1847
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.11.1848
Сын: Чекаловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
10.08.1850
Сын: Чекаловъ Лавръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
17.05.1853
Дочь: Чекалова Александра
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ
Смерть
05.10.1865