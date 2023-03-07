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Кривенковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1843

Отец: Кривенковъ Василий

Мать: Кривенкова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1866

Жена: Кривенкова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1868

Сын: Кривенковъ Павелъ

Мать ребёнка: Кривенкова Акулина

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1873

Сын: Кривенковъ Василий

Мать ребёнка: Кривенкова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1875

Сын: Кривенковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кривенкова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1880

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Кривенкова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1883

Сын: Кривенковъ Василий

Мать ребёнка: Кривенкова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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