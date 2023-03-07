Кривенковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения01.10.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1843
Отец: Кривенковъ Василий
Мать: Кривенкова Матрена
Бракосочетание
23.01.1866
Жена: Кривенкова Акулина
Рождение ребёнка
14.12.1868
Сын: Кривенковъ Павелъ
Мать ребёнка: Кривенкова Акулина
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1873
Сын: Кривенковъ Василий
Мать ребёнка: Кривенкова Акулина
Рождение ребёнка
11.04.1875
Сын: Кривенковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кривенкова Акулина
Рождение ребёнка
03.01.1880
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Кривенкова Акулина
Рождение ребёнка
29.12.1883
Сын: Кривенковъ Василий
Мать ребёнка: Кривенкова Акулина