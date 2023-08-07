Козляткин Феофан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козляткин Феофан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козляткин Иван Абрамович

Мать: Козляткина Саламея

Рождение ребёнка
21.05.1901

Сын: Козляткина Иван Феофанович

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Риддер
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клочкова Александра Феофановна

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стопчинская Дарья Феофановна

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Феофановна

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козляткин Степан Феофанович

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козляткин Леонид Феофанович

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астраханцева Татьяна Феофановна

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Феофановна

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козляткин Илья Феофанович

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козляткин Александр Феофанович

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Феофановна

Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П

Место жительства
Неизвестно
Риддер
Смерть
Неизвестно
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