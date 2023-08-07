Козляткин Феофан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Отец: Козляткин Иван Абрамович
Мать: Козляткина Саламея
Сын: Козляткина Иван Феофанович
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П
Дочь: Клочкова Александра Феофановна
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П
Дочь: Стопчинская Дарья Феофановна
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П
Дочь: Анна Феофановна
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П
Сын: Козляткин Степан Феофанович
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П
Сын: Козляткин Леонид Феофанович
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П
Дочь: Астраханцева Татьяна Феофановна
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П
Дочь: Евдокия Феофановна
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П
Сын: Козляткин Илья Феофанович
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П
Сын: Козляткин Александр Феофанович
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П
Дочь: Фекла Феофановна
Мать ребёнка: Козляткина Агрипина П