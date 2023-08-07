Козляткина Саламея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козляткина Саламея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодовникова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Козляткин Иван Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнягина Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Козляткин Иван Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козляткин Феофан Иванович

Отец ребёнка: Козляткин Иван Абрамович

Смерть
Неизвестно
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