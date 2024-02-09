Шестак (Василевская) Параскева (Ефросинья) Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестак (Василевская) Параскева (Ефросинья) Лаврентьевна

Место рождения

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд

Дата рождения

15.10.1906 ст.

Дата смерти

30.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1906 ст.

Отец: Василевский Лаврентий Семенович

Мать: Василевская Пелагея Наумовна

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Есть метрика рождения. По метрике: крещена 15.10.1906 Крестные: Мина Петров Сорокин из д Сухимки и Анастасия Петрова Гайкина из Благовещенки.
Рождение ребёнка
07.01.1926

Дочь: Захаревич Зинаида Даниловна

Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович

Рождение ребёнка
19.02.1930

Сын: Шестак Алексей Данилович

Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1933

Сын: Шестак Василий Данилович

Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1936

Сын: Шестак Николай Данилович

Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1940

Сын: Шестак Петр Данилович

Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1950

Сын: Шестак Александр Данилович

Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович

Благовещенка, Кейзесская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестак Данил Данилович

Смерть
30.08.1974
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