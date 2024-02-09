Шестак (Василевская) Параскева (Ефросинья) Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1906 ст.
Дата смерти30.08.1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
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Рождение
15.10.1906 ст.
Есть метрика рождения. По метрике: крещена 15.10.1906 Крестные: Мина Петров Сорокин из д Сухимки и Анастасия Петрова Гайкина из Благовещенки.
Рождение ребёнка
07.01.1926
Дочь: Захаревич Зинаида Даниловна
Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович
Рождение ребёнка
19.02.1930
Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович
Рождение ребёнка
11.12.1933
Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович
Рождение ребёнка
07.12.1936
Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович
Рождение ребёнка
27.06.1940
Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович
Рождение ребёнка
06.07.1950
Сын: Шестак Александр Данилович
Отец ребёнка: Шестак Данил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1974