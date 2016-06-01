Захаревич (Шестак) Зинаида Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаревич (Шестак) Зинаида Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1926

Дата смерти

?.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1926

Отец: Шестак Данил Данилович

Мать: Шестак Параскева (Ефросинья) Лаврентьевна

Рождение ребёнка
01.07.1949

Сын: Захаревич Анатолий Кириллович

Отец ребёнка: Захаревич Кирилл Макарович

Рождение ребёнка
15.09.1955

Дочь: Захаревич Валентина Кириловна

Отец ребёнка: Захаревич Кирилл Макарович

Рождение ребёнка
05.01.1959

Сын: Захаревич Николай Кириллович

Отец ребёнка: Захаревич Кирилл Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаревич Кирилл Макарович

Смерть
?.06.2016
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
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