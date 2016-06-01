Захаревич (Шестак) Зинаида Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1926
Дата смерти?.06.2016
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1926
Рождение ребёнка
01.07.1949
Сын: Захаревич Анатолий Кириллович
Отец ребёнка: Захаревич Кирилл Макарович
Рождение ребёнка
15.09.1955
Дочь: Захаревич Валентина Кириловна
Отец ребёнка: Захаревич Кирилл Макарович
Рождение ребёнка
05.01.1959
Сын: Захаревич Николай Кириллович
Отец ребёнка: Захаревич Кирилл Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.2016
Цимлянск, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область