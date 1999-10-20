Пономаренко (Татарина) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1922
Дата смерти20.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1922
Отец: Татарин Андрей
Мать: Татарина Ивга
Рождение ребёнка
09.10.1948
Сын: Пономаренко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Пономаренко Михаил Корнеевич
Балаклея, Харківська область
Рождение ребёнка
17.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономаренко Михаил Корнеевич
Смерть
20.10.1999