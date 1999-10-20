Пономаренко (Татарина) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономаренко (Татарина) Евдокия Андреевна

Пономаренко (Татарина) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1922

Дата смерти

20.10.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1922

Отец: Татарин Андрей

Мать: Татарина Ивга

Рождение ребёнка
09.10.1948

Сын: Пономаренко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Пономаренко Михаил Корнеевич

Балаклея, Харківська область
Рождение ребёнка
17.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономаренко Михаил Корнеевич

Смерть
20.10.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close