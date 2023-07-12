Воронина Дарья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1918
Дочь: Огнева Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Воронин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1926
Дочь: Кондратенко Анна Петровна
Отец ребёнка: Воронин Пётр Иванович
Крячки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно