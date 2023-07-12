Воронина Дарья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Дарья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1918

Дочь: Огнева Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Воронин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1926

Дочь: Кондратенко Анна Петровна

Отец ребёнка: Воронин Пётр Иванович

Крячки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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