Огнева (Воронина) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Воронина) Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1918

Дата смерти

26.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1918

Отец: Воронин Пётр Иванович

Мать: Воронина Дарья Герасимовна

Рождение ребёнка
16.02.1943

Дочь: Огнева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Огнев Александр Федорович

Рождение ребёнка
02.08.1945

Дочь: Огнева Алла Александровна

Отец ребёнка: Огнев Александр Федорович

Рождение ребёнка
27.07.1947

Сын: Огнев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Огнев Александр Федорович

Смерть
26.10.1992
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
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