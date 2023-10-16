Огнева (Воронина) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1918
Дата смерти26.10.1992
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1918
Отец: Воронин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1943
Дочь: Огнева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Огнев Александр Федорович
Рождение ребёнка
02.08.1945
Дочь: Огнева Алла Александровна
Отец ребёнка: Огнев Александр Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1947
Сын: Огнев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Огнев Александр Федорович
Смерть
26.10.1992
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область