Анастасия Федотовна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Ерофей Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Пименович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Пименович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Пименович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Пименович
Смерть
Неизвестно