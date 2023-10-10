Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Федотовна

Место рождения

Ботнево, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Ботнево, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Ерофей Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Пименович

Стряпово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Пименович

Стряпово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Пименович

Стряпово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Пименович

Смерть
Неизвестно
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