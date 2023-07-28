Гавриил Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриил Пименович

Гавриил Пименович

Место рождения

Стряпово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1694 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Пимен Сергеевич

Мать: не указана

Стряпово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Ерофей Гаврилович

Мать ребёнка: Анастасия Федотовна

Стряпово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Анастасия Федотовна

Стряпово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Анастасия Федотовна

Стряпово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Федотовна

Смерть
Неизвестно