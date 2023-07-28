Гавриил Пименович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Пимен Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Ерофей Гаврилович
Мать ребёнка: Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Анастасия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Федотовна
Смерть
Неизвестно