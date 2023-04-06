Квашенникова (Попкова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенникова (Попкова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Попковъ Иванъ

Мать: Попкова Авдотья Герасимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1787

Дочь: Квашенникова Анисья

Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила

Рождение ребёнка
1791

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Квашенниковъ Николай

Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Крыгина Стефанида

Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1800

Сын: Квашенниковъ Яковъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашенниковъ Корнила

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