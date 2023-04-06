Квашенникова (Попкова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Попковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.12.1787
Дочь: Квашенникова Анисья
Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила
Рождение ребёнка
1791
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила
Рождение ребёнка
1794
Сын: Квашенниковъ Николай
Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила
Рождение ребёнка
1795
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Крыгина Стефанида
Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила
Рождение ребёнка
04.10.1800
Сын: Квашенниковъ Яковъ
Отец ребёнка: Квашенниковъ Корнила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квашенниковъ Корнила