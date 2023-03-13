Квашенниковъ Корнила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти?.11.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.12.1787
Дочь: Квашенникова Анисья
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Квашенниковъ Николай
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Квашенниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Крыгина Стефанида
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Рождение ребёнка
04.10.1800
Сын: Квашенниковъ Яковъ
Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квашенникова Авдотья
Смерть
?.11.1833