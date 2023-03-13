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Квашенниковъ Корнила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

?.11.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Квашенниковъ Иванъ

Мать: Квашенникова Василиса Никитина

Рождение ребёнка
25.12.1787

Дочь: Квашенникова Анисья

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Рождение ребёнка
1791

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Квашенниковъ Николай

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Квашенниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Крыгина Стефанида

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1800

Сын: Квашенниковъ Яковъ

Мать ребёнка: Квашенникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашенникова Авдотья

Смерть
?.11.1833
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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