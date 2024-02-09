Сучков Митрофан Степанович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1906 ст.
Жена: Сучкова Домна Ефимовна
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/49 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 49
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.
Сын: Сучков Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Сучкова Домна Ефимовна
https://yandex.ru/archive/catalog/074960f6-f9b8-44f7-83f7-446a833bdb1a/289 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №34, стр. 289
Смерть
Неизвестно