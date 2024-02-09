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Сучков Митрофан Степанович

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
24.04.1906 ст.

Жена: Сучкова Домна Ефимовна

https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/49 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 49
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.

Сын: Сучков Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Сучкова Домна Ефимовна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/074960f6-f9b8-44f7-83f7-446a833bdb1a/289 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №34, стр. 289
Смерть
Неизвестно
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