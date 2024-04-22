Сучкова (Бурнашева) Домна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова (Бурнашева) Домна Ефимовна

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бурнашев Ефим Аверьянович

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
24.04.1906 ст.

Муж: Сучков Митрофан Степанович

https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/49 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 49
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.

Сын: Сучков Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Сучков Митрофан Степанович

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/074960f6-f9b8-44f7-83f7-446a833bdb1a/289 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №34, стр. 289
Смерть
Неизвестно
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