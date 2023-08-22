Храмов Афанасий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмов Афанасий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Храмов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: ?

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмова Дарья Афанасьевна

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Смерть
Неизвестно
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