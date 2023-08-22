Храмов Афанасий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Храмов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмова Дарья Афанасьевна
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Смерть
Неизвестно