деревня Тамбовка, деревня Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд (на 1911) — Familio

Тамбовка

Имисская волость, Минусинский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Имисская волость
2054Тамбовка, д., на рч. Кинзелюке; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; хлеб.-з. маг.8423824013
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