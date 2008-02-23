Мухаметова (Васильева) Римма Владимировна
Место рожденияд.Каракуль
Дата рождения28.02.1954
Дата смерти23.02.2008
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.04.1975
Рождение ребёнка
11.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметов Файруз Нурлыгаянович
Рождение ребёнка
03.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметов Файруз Нурлыгаянович
Смерть
23.02.2008
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
24.02.2008