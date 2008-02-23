Мухаметова (Васильева) Римма Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметова (Васильева) Римма Владимировна

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Место рождения

д.Каракуль

Дата рождения

28.02.1954

Дата смерти

23.02.2008

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.04.1975

Муж: Мухаметов Файруз Нурлыгаянович

Рождение ребёнка
11.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметов Файруз Нурлыгаянович

Рождение ребёнка
03.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметов Файруз Нурлыгаянович

Смерть
23.02.2008
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
24.02.2008

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