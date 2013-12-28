Мухаметов Файруз Нурлыгаянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметов Файруз Нурлыгаянович

Мухаметов Файруз Нурлыгаянович

avatar

Место рождения

Шаран

Дата рождения

01.10.1951

Дата смерти

28.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1975

Жена: Мухаметова (Васильева) Римма Владимировна

Рождение ребёнка
11.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметова (Васильева) Римма Владимировна

Рождение ребёнка
03.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухаметова (Васильева) Римма Владимировна

Смерть
28.12.2013
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
29.12.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.