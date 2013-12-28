Мухаметов Файруз Нурлыгаянович
Место рожденияШаран
Дата рождения01.10.1951
Дата смерти28.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1975
Рождение ребёнка
11.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметова (Васильева) Римма Владимировна
Рождение ребёнка
03.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухаметова (Васильева) Римма Владимировна
Смерть
28.12.2013
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
29.12.2013