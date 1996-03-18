Васильева (Петрова) Милания 11.03.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Петрова) Милания

Васильева (Петрова) Милания

Место рождения

д.Дюртюли

Дата рождения

11.03.1922

Дата смерти

18.03.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1922

Отец: Петров Николай

Мать: не указана

д.Дюртюли
Бракосочетание
03.03.1949

Муж: Васильев Владимир

сарсаз
Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Владимир

д.Каракуль
Рождение ребёнка
28.02.1954

Дочь: Мухаметова (Васильева) Римма

Отец ребёнка: Васильев Владимир

д.Каракуль
Рождение ребёнка
16.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Владимир

д.Каракуль
Рождение ребёнка
18.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Владимир

д.Каракуль
Рождение ребёнка
03.01.1962

Дочь: Саттарова (Васильева) Люся

Отец ребёнка: Васильев Владимир

д.Каракуль
Смерть
18.03.1996
д.Каракуль
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Каракуль

Мы используем куки для улучшения работы сайта.