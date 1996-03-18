Васильева (Петрова) Милания
Место рожденияд.Дюртюли
Дата рождения11.03.1922
Дата смерти18.03.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1922
Отец: Петров Николай
Мать: не указана
д.Дюртюли
Бракосочетание
03.03.1949
Муж: Васильев Владимир
сарсаз
Рождение ребёнка
02.01.1952
д.Каракуль
Рождение ребёнка
28.02.1954
Дочь: Мухаметова (Васильева) Римма
Отец ребёнка: Васильев Владимир
д.Каракуль
Рождение ребёнка
16.08.1956
д.Каракуль
Рождение ребёнка
18.11.1959
д.Каракуль
Рождение ребёнка
03.01.1962
Дочь: Саттарова (Васильева) Люся
Отец ребёнка: Васильев Владимир
д.Каракуль
Смерть
18.03.1996
д.Каракуль
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Каракуль