Матикайнен Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатикайнен Мария

Матикайнен Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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