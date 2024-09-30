Матикайнен Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения27.05.1926
Дата смерти03.08.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матикайнен Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матикайнен Мария
Рождение ребёнка
01.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матикайнен Мария
Смерть
03.08.1981