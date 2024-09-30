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Матикайнен Иван Петрович

Место рождения

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

27.05.1926

Дата смерти

03.08.1981

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1926

Отец: Матикайнен Петр Петрович

Мать: Матикайнен (Раппу) Софья Андреевна

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матикайнен Мария

Рождение ребёнка
01.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матикайнен Мария

Смерть
03.08.1981

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