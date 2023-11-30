Крашенинников Зиновей Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крашенинников Ксенофонт
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крашенинникова Анастасия Зиновеевна
Мать ребёнка: Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Павел Зиновеевич
Мать ребёнка: Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Петр Зиновеевич
Мать ребёнка: Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
07.08.1914 ст.
Дочь: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Мать ребёнка: Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична
Смерть
1952