Крашенинников Зиновей Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинников Зиновей Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крашенинников Ксенофонт

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крашенинникова Анастасия Зиновеевна

Мать ребёнка: Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична

Николаевка, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Павел Зиновеевич

Мать ребёнка: Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Петр Зиновеевич

Мать ребёнка: Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
07.08.1914 ст.

Дочь: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Мать ребёнка: Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична

Николаевка, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1952

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