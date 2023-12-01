Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1959

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антошин Кузьма

Мать: Антошина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крашенинникова Анастасия Зиновеевна

Отец ребёнка: Крашенинников Зиновей Ксенофонтович

Николаевка, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Павел Зиновеевич

Отец ребёнка: Крашенинников Зиновей Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крашенинников Зиновей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Петр Зиновеевич

Отец ребёнка: Крашенинников Зиновей Ксенофонтович

Рождение ребёнка
07.08.1914 ст.

Дочь: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна

Отец ребёнка: Крашенинников Зиновей Ксенофонтович

Николаевка, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
После 1959
Николаевка, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

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