Крашенинникова (Антошина) Марфа Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1959
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антошин Кузьма
Мать: Антошина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крашенинникова Анастасия Зиновеевна
Отец ребёнка: Крашенинников Зиновей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Павел Зиновеевич
Отец ребёнка: Крашенинников Зиновей Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Петр Зиновеевич
Отец ребёнка: Крашенинников Зиновей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
07.08.1914 ст.
Дочь: Кузнецова (Крашенинникова) Наталья Зиновеевна
Отец ребёнка: Крашенинников Зиновей Ксенофонтович
Смерть
После 1959