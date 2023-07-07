Сусоева Дарья Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Тюрина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Сысоев Василий Кузьмин
Рождение ребёнка
25.12.1890
Дочь: Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Сысоев Василий Кузьмин
Рождение ребёнка
06.06.1893
Отец ребёнка: Сысоев Василий Кузьмин
Рождение ребёнка
10.05.1895
Сын: Сысоев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Василий Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно