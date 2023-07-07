Сусоева Дарья Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусоева Дарья Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Тюрина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Сысоев Василий Кузьмин

Рождение ребёнка
25.12.1890

Дочь: Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Сысоев Василий Кузьмин

Рождение ребёнка
06.06.1893

Сын: Сысоев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Кузьмин

Рождение ребёнка
10.05.1895

Сын: Сысоев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Василий Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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