Тюрина (Сусоева) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сысоев Василий Кузьмин
Мать: Сусоева Дарья Наумова
Бракосочетание
14.10.1905
Муж: Тюрин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
26.10.1909
Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
21.04.1912
Сын: Тюрин Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
30.05.1916
Сын: Тюрин Иван Иванович
Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
03.02.1919
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно