Тюрина (Сусоева) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Сусоева) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сысоев Василий Кузьмин

Мать: Сусоева Дарья Наумова

Бракосочетание
14.10.1905

Муж: Тюрин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
26.10.1909

Сын: Тюрин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Тюрин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
30.05.1916

Сын: Тюрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
03.02.1919

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тюрин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тюрин Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно