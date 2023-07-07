Тюрин Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1909

Дата смерти

14.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1909

Отец: Тюрин Иван Сергеевич

Мать: Тюрина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Тюрина Полина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Тюрина Полина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Полина Ивановна

Смерть
14.08.1942
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