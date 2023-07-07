Тюрин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1909
Дата смерти14.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1909
Отец: Тюрин Иван Сергеевич
Мать: Тюрина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Тюрина Полина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюрина Полина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Полина Ивановна
Смерть
14.08.1942