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Тюрин Владимир Андреевич
Тюрин Владимир Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тюрин Андрей Иванович
1909 г.р.
Мать
Тюрина (Воронова) Полина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Тюрин Андрей Иванович
Мать:
Тюрина Полина Ивановна
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