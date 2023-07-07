Тюрин Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Владимир Андреевич

Тюрин Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюрин Андрей Иванович

Мать: Тюрина Полина Ивановна