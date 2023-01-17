Валетто Тиофила Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валетто Тиофила Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Валетто Митрофан Леонардович

Отец ребёнка: Валетто Леонард Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 1870 и 1880

Сын: Валетто Василий Леонардович

Отец ребёнка: Валетто Леонард Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.01.1880

Сын: Валетто Николай Леонардович

Отец ребёнка: Валетто Леонард Дмитриевич

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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