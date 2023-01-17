Валетто Тиофила Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Валетто Митрофан Леонардович
Отец ребёнка: Валетто Леонард Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1880
Сын: Валетто Василий Леонардович
Отец ребёнка: Валетто Леонард Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1880
Сын: Валетто Николай Леонардович
Отец ребёнка: Валетто Леонард Дмитриевич
Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно