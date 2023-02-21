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Валетто Митрофан Леонардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Валетто Леонард Дмитриевич

Мать: Валетто Тиофила Матвеевна

Гражданство
21.07.1898
По "высочайшему" соизволению императора Николая II принят в российское подданство
Получение воинского звания/чина
23.03.1903
Коллежский секретарь
Военная награда
03.04.1905
Орден Святого Станислава 3 степени с мечами Высочайший приказ по военному ведомству
Получение воинского звания/чина
1909
Надворный советник
Получение воинского звания/чина
1915
Коллежский советник
Смерть
После 1917
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