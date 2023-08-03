Лизунов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1959

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1959

Отец: Лизунов Виктор

Мать: Лизунова Татьяна

Рождение ребёнка
17.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2000
Причина смерти: Неизвестно
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