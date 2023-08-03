Лизунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1959
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1959
Отец: Лизунов Виктор
Мать: Лизунова Татьяна
Рождение ребёнка
17.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2000
Причина смерти: Неизвестно