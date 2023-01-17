Ефремова (Кошкарева) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Мартынова Наталья Домиановна (Дементьевна)
Отец ребёнка: Ефремов Домиан (Дементий) Ларионович
Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно