Ефремова (Кошкарева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Кошкарева) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Мартынова Наталья Домиановна (Дементьевна)

Отец ребёнка: Ефремов Домиан (Дементий) Ларионович

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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