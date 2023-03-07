Ефремов Домиан (Дементий) Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Домиан (Дементий) Ларионович

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Место рождения

Воробьево, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: Ефремова Екатерина Астафьевна

Воробьево, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Мартынова Наталья Домиановна (Дементьевна)

Мать ребёнка: Ефремова Мария Павловна

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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