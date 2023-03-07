Ефремов Домиан (Дементий) Ларионович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Мартынова Наталья Домиановна (Дементьевна)
Мать ребёнка: Ефремова Мария Павловна
Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно