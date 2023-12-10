Иван Емельянов (большой)
Место рожденияс Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Емельян Иванов
Мать: Домна Никитина
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Федорова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Федорова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андриян Иванов
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Федорова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Федорова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Федорова
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно