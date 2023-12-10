Иван Емельянов (большой) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Емельянов (большой)

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Место рождения

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1758 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Емельян Иванов

Мать: Домна Никитина

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Федорова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Федорова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андриян Иванов

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Федорова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Федорова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Федорова

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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