Евдокия (Авдотья) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Авдотья) Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Емельянов (большой)

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Иван Емельянов (большой)

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андриян Иванов

Отец ребёнка: Иван Емельянов (большой)

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Емельянов (большой)

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Иван Емельянов (большой)

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Смерть
1851
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