Левина (Захарова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевина (Захарова) Антонина Петровна

Левина (Захарова) Антонина Петровна

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

01.03.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884 ст.

Отец: Захаров Петр Алексеевич

Мать: Захарова (Коркина) Елизавета Григорьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
18.01.1902 ст.

Муж: Левин Фёдор Викторович

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
u226o4d373s_310
Рождение ребёнка
12.06.1904 ст.

Дочь: (Левина) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Левин Фёдор Викторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1906 ст.

Дочь: (Левина) Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Левин Фёдор Викторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.