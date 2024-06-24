Левина (Захарова) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1884 ст.
Бракосочетание
18.01.1902 ст.
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
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Рождение ребёнка
12.06.1904 ст.
Дочь: (Левина) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Левин Фёдор Викторович
Рождение ребёнка
22.01.1906 ст.
Дочь: (Левина) Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Левин Фёдор Викторович
Смерть
Неизвестно