Левин Фёдор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевин Фёдор Викторович

Левин Фёдор Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
18.01.1902 ст.

Жена: Левина (Захарова) Антонина Петровна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
u226o4d373s_310
Рождение ребёнка
12.06.1904 ст.

Дочь: (Левина) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Левина (Захарова) Антонина Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1906 ст.

Дочь: (Левина) Антонина Фёдоровна

Мать ребёнка: Левина (Захарова) Антонина Петровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.