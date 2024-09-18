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Афанасьева (Афанасьева) Мария Павловна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

27.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1901

Отец: Афанасьев Павел Миронович

Мать: Афанасьева Екатерина Денисовна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 28_27.07.1901_крещение-28.07.1901 пол_Ж_ запись - 55 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Афанасьев Павел Миронов и законная жена Екатер... Показать все
Крещение
28.07.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 28_27.07.1901_крещение-28.07.1901 пол_Ж_ запись - 55 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Афанасьев Павел Миронов и законная жена Екатер... Показать все
Смерть
Неизвестно

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