Hovde (Doohen) Evelyn Cecelia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHovde (Doohen) Evelyn Cecelia

Hovde (Doohen) Evelyn Cecelia

Место рождения

Burbank

Дата рождения

01.12.1912

Дата смерти

12.12.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Hovde Robert Louis

Отец ребёнка: Hovde Rieber Sr. Cornelius

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hovde Laurel

Отец ребёнка: Hovde Rieber Sr. Cornelius

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.04.1936

Муж: Hovde Rieber Sr. Cornelius

Рождение ребёнка
25.03.1942

Сын: Hovde Carl Alexander

Отец ребёнка: Hovde Rieber Sr. Cornelius

Смерть
12.12.2001
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.