Hovde (Doohen) Evelyn Cecelia
Место рожденияBurbank
Дата рождения01.12.1912
Дата смерти12.12.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Hovde Robert Louis
Отец ребёнка: Hovde Rieber Sr. Cornelius
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hovde Laurel
Отец ребёнка: Hovde Rieber Sr. Cornelius
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.04.1936
Рождение ребёнка
25.03.1942
Сын: Hovde Carl Alexander
Отец ребёнка: Hovde Rieber Sr. Cornelius
Смерть
12.12.2001
Похороны
Неизвестно